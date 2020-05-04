Франція не буде нав'язувати 14-денну ізоляцію туристам з Європи

Людей, які в'їжджають до Франції, не зобов'язуватимуть сидіти на двотижневій ізоляції. Однак стосується таке рішення лише тих, хто прибуватиме з країн Шенгенської зони чи Великої Британії.

Незалежно від їхньої національності, людей не примушуватимуть до двотижневої ізоляції. Про це повідомляє CNN із посиланням на дані з Єлисейського палацу.

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Однак, така заява може бути прямою суперечністю рішенню міністра охорони здоров'я Верана Олів'є. Він висував пропозицію поміщати на карантин осіб, що в'їжджають до Франції з-за кордону, Корсики та інших заморських територій.

Єлисейський палац не став коментувати питання про те, чи будуть мандрівники з США піддаватися карантинним заходам при в'їзді до Франції.

Що таке Шенгенська зона? Це зона з 26 європейських країн, які не мають внутрішніх кордонів і дозволяють людям вільно переміщатися між ними. Зокрема такі країни, як Іспанія, Франція, Греція, Німеччина, Італія та Польща.

Яка ситуація з коронавірусом у Франції?

Досі погана. Країна входить до антитоп-5 країн із найбільшим поширенням COVID-19. На 4 травня зареєстровано 168 693 випадки, 24 895 людей померли, а 50 784 – одужали. Уряд Франції через масове поширення продовжив надзвичайний стан в країні ще на 2 місяці – до 24 липня, попередньо він мав тривати до кінця травня.



8 квітня у Парижі заборонили виходити на пробіжку, таке рішення підтримали й деякі інші міста. У магазин радять виходити максимум раз у 3 дні, а краще – раз на тиждень і по одному. У випадку порушень правил – штраф у 135 євро, якщо штраф виписують вдруге – 200 євро, а далі – до 6 місяців ув'язнення.