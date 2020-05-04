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      Франция не будет навязывать 14-дневную изоляцию туристам из Европы

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      Франция не вводит 14-дневную обсервацию туристам из Европы
      Касается это только туристов из стран Шенгенской зоны / GettyImages

      Въезжающих во Францию, не будут обязывать сидеть на двухнедельной изоляции. Однако, касается такое решение лишь тех, кто будет прибывать из стран Шенгенской зоны или Великобритании.

      Независимо от их национальности, людей не будут принуждать к двухнедельной изоляции. Об этом сообщает CNN со ссылкой на данные из Елисейского дворца.

      Больше информации COVID-19 во Франции: правительство продлило чрезвычайное положение до 24 июля

      Однако, такое заявление может быть прямым противоречием решению министра здравоохранения Оливье Верана. Он выдвигал предложение помещать на карантин лиц, въезжающих во Францию из-за границы, Корсики и других заморских территорий.

      Елисейский дворец не стал комментировать вопрос о том, будут ли путешественники из США поддаваться карантинным мероприятиям при въезде во Францию.

      Что такое Шенгенская зона?
      Это зона из 26 европейских стран, которые не имеют внутренних границ и позволяют людям свободно перемещаться между ними. В частности такие страны, как Испания, Франция, Греция, Германия, Италия и Польша.

      Какова ситуация с коронавирусом во Франции?

      До сих пор плохая. Страна входит в антитоп-5 стран с наибольшим распространением COVID-19. На 4 мая зарегистрировано 168 693 случаев, 24 895 человек умерли, а 50 784 – выздоровели. Правительство Франции из-за массового распространения продлило чрезвычайное положение в стране еще на 2 месяца – до 24 июля, предварительно оно должен был длиться до конца мая.

      8 апреля в Париже запретили выходить на пробежку, такое решение поддержали и некоторые другие города. В магазин советуют выходить максимум раз в 3 дня, а лучше – раз в неделю и по одному. В случае нарушений правил – штраф в 135 евро, если штраф выписывают второй раз – 200 евро, а дальше – до 6 месяцев заключения.

      Автор: Вероника Климская
      Теги: Коронавирус COVID-19 Великобритания Европа Туристический бизнес Шенген Новости Франции Новости политики
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