Французы выбирают из 12 кандидатов. Среди них 4 женщины. Самому молодому кандидату – Эммануэлю Макрону – 44 года, а самому старшему – Жану-Люку Меланшону – 70 лет.

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Правила проведения выборов и второй тур

Во Франции президента выбирают всеобщим, прямым и тайным голосованием на 5 лет. Переизбрать его могут только один раз. Согласно Конституции, если ни один из кандидатов не получает абсолютное большинство в первом туре, то есть второй.

Если нет кандидата с абсолютным большинством, то во второй тур выходят 2 кандидата с наибольшим количеством голосов. Он должен состояться ориентировочно 24 апреля, через 2 недели.

Опросы показывали, что ни один из кандидатов не получит абсолютного большинства, поэтому выборы пройдут в два тура. Вероятно, в него выйдут Эммануэль Макрон и Мари Ле Пен.

Напряженная борьба

Недавний опрос показал, что Макрон получит 26% голосов, Ле Пен – 22%. Борьба между ними обещает быть напряженной.

До середины марта этого года нынешний президент уверенно лидировал, но в последние недели разрыв сократился.

Некоторые опросы даже показывали, что отрыв Макрона от Ле Пен составляет около трех процентных пунктов.

Что обещают кандидаты

Обещания Макрона:

повысить пенсионный возраст с 62 до 65 лет;

снизить налоги для французов на 15 миллиардов евро и бороться против безработицы;

увеличить финансирование армии;

усилить независимость страны в сельскохозяйственной сфере;

сосредоточиться на поддержке неполных семей;

активизировать борьбу с киберпреступностью и радикальными формами ислама;

развивать атомную энергетику, а также солнечные и ветровые электростанции.

Обещания Ле Пен:

разрешить принимать и рассматривать запросы на предоставление статуса беженца от претендентов только, когда они находятся за границей;

провести референдум, чтобы "изменить" правила обретения гражданства и "сделать национальные законы приоритетом" над международными;

снизить НДС с 20% до 5,5% на энергоресурсы, в том числе газ;

освободить от подоходного налога молодежь до 30 лет;

отказаться от увеличения пенсионного возраста;

прекратить сокращение больничных коек в государственных больницах;

повысить зарплату медикам.

обеспечить энергетическую независимость Франции.

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