Французи обирають з-поміж 12 кандидатів. Серед них є 4 жінки. Наймолодшому кандидату Еммануелю Макрону 44 роки, а найстаршому Жану-Люку Меланшону – 70 років.

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Правила проведення виборів та другий тур

У Франції президента обирають загальним, прямим та таємним голосуванням на 5 років. Переобрати його можуть лише раз. Згідно з Конституцією, якщо жоден із кандидатів не отримує абсолютної більшості в першому турі, то є другий.

Якщо немає кандидата з абсолютною більшістю, то в другий тур виходять 2 кандидати з найбільшою кількістю голосів. Він має відбутися орієновно 24 квітня, за 2 тижні.

Опитування показували, що жоден з кандидатів не отримає абсолютної більшості, тому вибори відбудуться у два тури. Ймовірно, у нього вийдуть Еммануель Макрон та Марі Ле Пен.

Напружена боротьба

Нещодавнє опитування показало, що Макрон отримає 26% голосів, Ле Пен – 22%. Боротьба між ними обіцяє бути напруженою.

До середини березня цього року нинішній президент впевнено лідирував, але за останні тижні розрив скоротився.

Деякі опитування навіть показували, що відрив Макрона від Ле Пен становить близько трьох процентних пунктів.

Що обіцяють кандидати

Обіцянки Макрона:

підвищити пенсійний вік з 62 до 65 років;

знизити податки для французів на 15 мільярдів євро і боротися проти безробіття;

збільшити фінансування армії;

посилити незалежність країни у сільськогосподарській сфері;

зосередитись на підтримці неповних сімей;

активізувати боротьбу з кіберзлочинністю та радикальними формами ісламу;

розвивати атомну енергетику, а також сонячні та вітрові електростанції та інше.

Обіцянки Ле Пен:

дозволити приймати та розглядати запити на надання статусу біженця від претендентів лише, коли вони перебувають за кордоном;

провести референдум, щоб "змінити" правила набуття громадянства та "зробити національні закони пріоритетом" над міжнародними;

знизити ПДВ із 20% до 5,5% на енергоресурси, зокрема газ;

звільнити від прибуткового податку молодь до 30 років;

відмовитись від збільшення пенсійного віку;

припинити скорочення лікарняних ліжок у державних лікарнях;

підвищити зарплати медикам.

забезпечити енергетичну незалежність Франції.

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