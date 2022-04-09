Відповідну інформацію Шольц розповів 8 квітня. На його думку, правду Путін не дізнається від близького кола.

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Шольц та Макрон телефонують Путіну, щоб розповісти правду

Канцлер Німеччини та президент Франції телефонують Володимиру Путін, щоб розповісти про наслідки війни в Україні.

Ми використовуємо можливість донести до Путіна правдиву інформацію про кількість загиблих російських солдатів,

– повідомив Шольц.

Додав, що Путіну розказують:

що війна матиме величезні наслідки для російської армії;

про масштаб руйнувань російських озброєнь, які неможливо буде надалі використовувати;

про те, що його плани не реалізуються так, як він того хотів.

"Це та інформація, яку він, імовірно, не отримує від свого ближчого кола", – припустив Шольц.

Додав, що президент Франції Макрон також веде переговори з Путіним, намагаючись переконати його негайно припинити війну в Україні та вивести війська з української території.

Проте, скоріш за все, насправді Володимир Путін знає про дії російських військ та дає злочинні накази. Зокрема речник Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Росія вперше визнала, що їхні війська зазнали значних втрат у війні в Україні. Ба більше неодноразово писали, що Путін насправді ненавидить НАТО та Україну та свідомо гатить по мирних українцях.

Радник глави МВС Антон Герщенко пояснював, що Путін є фашистом і нацистом. Він дуже добре знає, що зараз у нас сотні тисяч мирних людей перебувають в оточенні.

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