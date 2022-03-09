Насамперед Геращенко згадав про Маріуполь. Вадим Бойченко – мер міста – розповів, що звідти хотіли б виїхати тисячі людей.

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Наразі місцеві жителі сидять у підвалах. Від зневоднення померла 6-річна дівчинка.

Путін є фашистом і нацистом. Він дуже добре знає, що зараз у нас сотні тисяч людей мирних перебувають в оточенні,

– заявив Геращенко.

Він також розповів, що дуже складна ситуація – у Гостомелі та Бучі на Київщині. Там сотні людей перебувають під завалами багатоквартирних будинків. Місцеві жителі помирають дуже страшною смертю без їжі, води та ліків.

Геращенко наголосив: це – гуманітарна катастрофа, яку в Україні навмисно зробив Путін.

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