Про це розповів радник керівника Офісу Президента Олексій Арестович у коментарі для телеканалу "Рада", передає 24 канал. Він добре знає місто, адже перебував в Маріуполі у складі добровольчих підрозділів у 2014–2015 роках.

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Взяти вас практично неможливо. Маріуполь – величезне 400-тисячне місто з чотирма великими районами, які дуже важко брати. Вас надійно захищають, зокрема, мої бойові побратими. Я знаю, що вони не здадуть місто, – зазначив Арестович.

Він додав, що росіяни спеціально мстяться мирним мешканцям за супротив. Україна, як і весь світ, не забуває про Маріуполь. У нас зроблять все для того, щоб місто нарешті отримало гуманітарну допомогу та "зелені коридори".

"Ми робимо надлюдські зусилля, зокрема пані Ірина Верещук, щоб організувати нарешті цей "коридор". Я думаю, що врешті-решт цю проблему вирішать. І люди зможуть вийти. А Збройні сили триматимуть оборону", – зазначив пан Арестович.

Зараз у Маріуполі надзвичайно складна ситуація: у місті немає електроенергії, води й тепла. Українська влада вже тричі намагалася зробити зелений коридор для мирних мешканців, але кожного разу окупанти зривали його своїми обстрілами. Зокрема сьогодні, 8 березня, вони спробували здійснити атаку під час зеленого коридору.

Для евакуації мирних мешканців Маріуполя по єдиному маршруту, оборонцями міста було вжито ряд заходів: розчищено дороги від мін, знято інженерні загородження тощо. Проте, окупанти не випустили дітей, жінок, літніх людей з міста. Ворог розпочав атаку саме в напрямку гуманітарного коридору, – зазначали в Штабі ООС.

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