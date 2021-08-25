Всех афганцев, которых эвакуируют во Францию, тщательно проверяют. Власти утверждают, что имена репатриантов передают спецслужбам, которые обнаруживают "подозрительные" факты.

Между тем Россия заявила, что эвакуирует из Афганистана граждан Украины

Эвакуированный работал на блокпосту талибов

По данным нескольких источников в полиции, мужчина, которого задержали, работал на блокпосту "Талибана" перед французским посольством. Впрочем, он якобы сыграл активную роль в эвакуации рабочих посольства и сопровождал людей в аэропорт Кабула.

Поэтому приняли решение эвакуировать его в Париж, но с индивидуальным мероприятием административного контроля. Другие 4 человека, которые также находятся под наблюдением – члены его семьи.

Проверки и возможность депортации для афганцев

Министр внутренних дел Жеральд Дарманен заверил, что французские службы знают всех людей, которых эвакуировала французская армия.

Одному из граждан Афганистана, который тревожил своей биографией правоохранителей, ждал репатриацию во Францию ​​несколько дней в Абу-Даби.

Представитель правительства Габриэль Атталь также заявил, что в правительстве не будут рисковать безопасностью французских граждан.

Мы задействуем все средства, чтобы проверять, кто прибывает на нашу территорию,

– заверил Атталь.

Если связи с талибами подтверждены, то в просьбе о предоставлении убежища может быть отказано. Впрочем, афганцы могут подавать на это апелляционную жалобу: если ее отклонят, человека депортируют. Однако важно отметить, что произойдет это тогда, когда ситуация в Афганистане стабилизируется.

С другой стороны, человек не может быть заключенным во Франции из-за его отношения с талибами, если он не сделает ни одного правонарушения на территории Франции.

Эвакуированных заподозрили в связи с талибами: главное