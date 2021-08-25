Усіх афганців, яких евакуйовують до Франції, ретельно перевіряють. Влада стверджує, що імена репатріантів передають до спецслужб, які виявляють "підозрілі" факти.

Тим часом Росія заявила, що евакуює з Афганістану громадян України

Евакуйований працював на блокпосту талібів

За даними кількох джерел у поліції, чоловік, якого затримали, працював на блокпосту "Талібану" перед французьким посольством. Втім, він начебто відіграв активну роль в евакуації робітників посольства та супроводжував людей до аеропорту Кабула.

Відтак ухвалили рішення евакуювати його до Парижа, але з індивідуальним заходом адміністративного контролю. Інші 4 людини, які також перебувають під наглядом – члени його родини.

Перевірки і можливість депортації для афганців

Міністр внутрішніх справ Жеральд Дарманен запевнив, що французькі служби знають усіх людей, яких евакуювала французька армія.

Одному з громадян Афганістану, який тривожив своєю біографією правоохоронців, чекав на репатріацію до Франції декілька днів в Абу-Дабі.

Речник уряду Габріель Атталь також заявив, що в уряді не ризикуватимуть безпекою французьких громадян.

Ми задіюємо усі засоби, щоб перевіряти, хто прибуває на нашу територію,

– запевнив Атталь.

Якщо зв'язки з талібами підтверджені, то у проханні про надання притулку може бути відмовлено. Втім, афганці подавати на це апеляційну скаргу: якщо її відхилять, людину депортують. Проте важливо відзначити, що станеться це тоді, коли ситуація в Афганістані стабілізується.

З іншого боку, особа не може бути ув'язненою у Франції через її стосунки з талібами, якщо вона не вчинить жодного правопорушення на території Франції.

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