Чому затримали афганців
Одного чоловіка взяли під варту, бо він порушив самоізоляцію та вимогу покидати округ Сен-Сан-Дені. Крім того, він знайомий з іншими 4 афганцями, яких підозрюють у зв'язках з талібами.
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Речник уряду Габріель Атталь уточнив, що затриманий афганець допомагав з евакуацією французів з посольства.
Це відбувалося у надзвичайно напруженій ситуації. Він, можливо, врятував чиїсь життя,
– розповів Атталь.
До 5 чоловіків застосували заходи індивідуального адмінконтролю та нагляду.
У Німеччину евакуювали злочинців
Після захоплення Афганістану талібами, кілька країн світу заявили, що готові прийняти біженців. Так евакуаційним рейсом з Кабулу у Німеччину прилетіли 3 афганців, яких раніше вже депортували. Чоловіків звинувачували у зґвалтуванні та торгівлі наркотиками.
Злочинці знову прилетіли в країну та попросили притулку. Однак Німеччина їм відмовила.
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