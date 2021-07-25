Как происходил протест
Протесты прошли в ряде крупных городов Франции, в частности Париже, Марселе, Монпелье, Нанте и Тулузе. На прошлой неделе люди также выходили на улицы, однако тогда их было меньше – около 114 тысяч.
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На площади Бастилии протестующие скандировали "Свобода!". На другой акции протеста, которую созвали ультраправые политики на западе Парижа демонстранты несли транспаранты с надписью "Остановить диктатуру".
Тысячи людей вышли на улицы Парижа: видео
Протест из-за вакцинации в Валансе: видео
Столкновения между протестующими и силовиками
Демонстранты сбили мотоцикл силовиков. После этого между ними возникли стычки. Полиция пыталась оттеснить протестующих у столичного железнодорожного вокзала Сен-Лазар.
Смотрите видео столкновений между силовиками и демонстрантами:
Кроме того, столкновения возникли на проезжей части Елисейских полей. Там правоохранители применили слезоточивый газ и остановили движение транспорта. Кроме того, они пытались оттеснить протестующих водометами.
Силовики применили водометы: видео
Почему французы протестовали
Большинство населения страны уже вакцинированы, а общественное мнение относительно прививки, по данным соцопросов, является положительным. Однако есть и те, кто не хочет вакцинироваться, пишет Associated Press.
Протестующие против законопроекта, который вводит ограничения для непривитых. Согласно ему:
- для посещения ресторанов необходимы будут спецпропуски. Заведения, которые не будут придерживаться этого, получат штраф;
- пропуск даже будет необходим для несрочного посещения больницы или домов престарелых, а также поездок на междугороднем транспорте;
- медработники и работники, ухаживающие за пожилыми людьми, должны обязательно вакцинироваться до 15 сентября. Иначе им грозят штрафы или даже увольнения.