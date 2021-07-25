Як відбувався протест

Протести відбулися у низці великих міст Франції, зокрема Парижі, Марселі, Монпельє, Нанті та Тулузі. Минулого тижня люди також виходили на вулиці, однак тоді їх було менше – близько 114 тисяч.

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На площі Бастилії протестувальники скандували "Свобода!". На іншій акції протесту, яку скликали ультраправі політики на заході Парижа, демонстранти несли транспаранти з написом "Зупинити диктатуру".

Тисячі людей вийшли на вулиці Парижа: відео

Протест через вакцинацію у Валансі: відео

Сутички між протестувальниками та силовиками

Демонстранти збили мотоцикл силовиків. Після того між ними виникли сутички. Поліція намагалася відтіснити протестувальників біля столичного залізничного вокзалу Сен-Лазар.

Дивіться відео сутичок між силовиками та демонстрантами:

Крім того, сутички виникли на проїжджій частині Єлисейських полів. Там правоохоронці застосували сльозогінний газ та зупинили рух транспорту. Крім того, вони намагалися відтіснити протестувальників водометами.

Силовики застосували водомети: відео

Чому французи протестували

Більшість населення країни вже вакциновані, а громадська думка щодо щеплення, за даними соцопитувань, є позитивною. Однак є й ті, хто не хоче вакцинуватися, пише Associated Press.

Протестувальники проти законопроєкту, який вводить обмеження для невакцинованих. Згідно з ним:

  • для відвідування ресторанів необхідні будуть спецпропуски. Заклади, які не дотримуватимуться цього, отримають штраф;
  • пропуск навіть буде необхідний для нетермінового відвідування лікарні чи будинків для людей похилого віку, а також поїздок на міжміському транспорті;
  • медпрацівники та працівники, які доглядають за літніми людьми, мають обов'язково вакцинуватися до 15 вересня. Інакше їм загрожують штрафи чи навіть звільнення.