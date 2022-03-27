Он отметил, что по истории люди знают, как в разные годы происходили периоды той или иной оккупации, а также упомянул о фашистах.

Важно Это может привести к Третьей мировой – Зеленский о требовании освобождения всей Украины

Президент Украины объяснил, что невыгодно было "стирать с лица земли" города, ведь когда оккупируешь, надо, чтобы там кто-то жил, работал.

"Тебе же там трусы твои будут стирать, ты, военный, солдат. Ты же там стоишь – кто это должен делать? Мыть, убирать, готовить есть, где жить. Кинотеатры работали во Франции и так далее, понимаете? Здесь не так. В общем не так. да", – отметил Владимир Зеленский.

Кроме того, объяснил, что в Украине происходит все так: если местные власти или кто-то не желает (власти оккупанта – 24 канал), местные власти убрали; люди начинают что-то кричать – выжигается все.

Интервью Зеленского российским СМИ: смотрите видео