Во французском городе Мец 12 марта полицейские задержали вооруженного ножом школьника. Он хотел убить своего учителя.

Детали инцидента во Франции

Происшествие случилось в колледже Филиппа де Виньеуля. 15-летний школьник около 10 часов утра сам позвонил в полицию и заявил о своих планах.

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Парень сказал полицейским, что хочет убить учителя. Правоохранители сразу приехали в колледж и задержали школьника.

Сейчас он находится под стражей.

Правоохранители говорят, что исключат возможность террористического акта. У подростка не было судимости.

Почему парень хотел убить учителя

По предварительной версии, парень хотел убить учителя из-за конфликта – ученик плохо учился и педагог вызвал его родителей.

Отметим, у подростка был с собой 30-сантиметровый нож.

Обратите внимание! В октябре 2020 года во Франции 18-летний чеченец обезглавил учителя. Он сделал это, потому что 13-летняя школьница заявила, что педагог на уроке насмехался над пророком Мухаммедом. 11 марта 2021 года девушка призналась, что солгала, потому что боялась наказания за прогулы.