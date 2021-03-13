Во Франции школьник с ножом угрожал убить учителя
Во французском городе Мец 12 марта полицейские задержали вооруженного ножом школьника. Он хотел убить своего учителя.
Источник:BFM.TV
Детали инцидента во Франции
Происшествие случилось в колледже Филиппа де Виньеуля. 15-летний школьник около 10 часов утра сам позвонил в полицию и заявил о своих планах.
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Парень сказал полицейским, что хочет убить учителя. Правоохранители сразу приехали в колледж и задержали школьника.
Сейчас он находится под стражей.
Правоохранители говорят, что исключат возможность террористического акта. У подростка не было судимости.
Почему парень хотел убить учителя
По предварительной версии, парень хотел убить учителя из-за конфликта – ученик плохо учился и педагог вызвал его родителей.
Отметим, у подростка был с собой 30-сантиметровый нож.
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