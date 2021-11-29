Трагическое известие сообщил премьер-министр Камбоджи Хун Сен. Жизнь принца оборвалась из-за болезни.

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Подробности смерти принца Камбоджи пока не раскрывают. Однако известно, что последние несколько лет он серьезно болел.

Мы с женой были чрезвычайно расстроены, узнав, что принц Нородом Ранарит, председатель Высшего тайного совета при короле, умер в возрасте 77 лет из-за болезни,

– отметил Хун Сен.

Известно, что принц был сыном покойного короля Камбоджи Нородома Сианука и сводным братом правящего короля Нородома Сиамони. Он руководил правительством страны с 1993 до 1997 года, а также возглавлял нижнюю палату парламента в 1998 – 2006 годах.

Несколько лет назад он потерял жену

Как пишет BBC Украина, в 2018 году на юго-западе Камбоджи в ДТП попал принц Нородом Ранарит и его 39-летняя жена Оук Пхалла. Во время лобового столкновения женщина очень пострадала. Ее пытались реанимировать, но все было тщетно. Молодая женщина умерла.