Трагічну звістку повідомив прем'єр-міністр Камбоджі Хун Сен. Його життя обірвалося через хворобу.
Важливо Помер Вірджил Абло: біографія та подробиці життя талановитого модельєра
Подробиці смерті принца Камбоджі наразі не розкривають. Однак відомо, що останні кілька років він серйозно хворів.
Ми з дружиною були надзвичайно засмучені, дізнавшись, що принц Нородом Ранаріт, голова Вищої таємної ради при королі, помер у віці 77 років через хворобу,
– зазначив Хун Сен.
Відомо, що принц був сином покійного короля Камбоджі Нородома Сіанука та зведеним братом чинного короля Нородома Сіамоні. Він керував урядом країни з 1993 до 1997 року, а також очолював нижню палату парламенту у 1998 – 2006 роках.
Декілька років тому він втратив дружину
Як пише BBC Україна, у 2018 році на південному заході Камбоджі у ДТП потрапив принц Нородом Ранаріт і його 39-річна дружина Оук Пхалла. Під час лобового зіткнення жінка дуже постраждала. Її намагалися реанімувати, але все було марно. Молода дружина померла.