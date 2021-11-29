Трагічну звістку повідомив прем'єр-міністр Камбоджі Хун Сен. Його життя обірвалося через хворобу.

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Подробиці смерті принца Камбоджі наразі не розкривають. Однак відомо, що останні кілька років він серйозно хворів.

Ми з дружиною були надзвичайно засмучені, дізнавшись, що принц Нородом Ранаріт, голова Вищої таємної ради при королі, помер у віці 77 років через хворобу,

– зазначив Хун Сен.

Відомо, що принц був сином покійного короля Камбоджі Нородома Сіанука та зведеним братом чинного короля Нородома Сіамоні. Він керував урядом країни з 1993 до 1997 року, а також очолював нижню палату парламенту у 1998 – 2006 роках.

Декілька років тому він втратив дружину