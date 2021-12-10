В Украину его, впрочем, доставят уже весной. В общей сложности по соглашению Киева и Парижа таких катеров будет 20, причем 5 из них построят в Украине – в Николаеве.
Здесь больше об этом Подписали контракт: Украина и Франция будут совместно строить 5 кораблей в Николаеве
Первый из 20: на воду спустили новый катер для украинских пограничников
Во Франции 9 декабря спустили на воду первый катер FPB98MKI, построенный для охраны морских границ Украины.
- Но еще будут продолжаться монтажные работы, подготовка оборудования и так далее.
- Поэтому в Украину судно прибудет весной, уже после ходовых испытаний.
Свидетелями первого спуска катера на воду были посол Украины во Франции Вадим Омельченко, гендиректор компании ОСЕА Ролан Жоассар и представители Госпогранслужбы.
Спуск на воду нового катера для Украины: смотрите видео Госпогранслужбы
Новый катер для Украины / Фото Госпогранслужбы
К нашим морям он прибудет весной / Фото Госпогранслужбы
Представитель Морской охраны Украины Владислав Шмалев, также наблюдавший за процессом, отметил:
- Что построенный катер может развивать скорость до 30 узлов (60 километров в час).
- И что скоро во Францию прибудут украинские моряки-пограничники, которых будут обучать эксплуатировать и обслуживать новую технику.
Сотрудничаем не только с Францией: смотрите видео о соглашении Британии и Украины