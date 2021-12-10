До України його, утім, доправлять вже навесні. Загалом за угодою Києва та Парижа таких катерів буде 20, причому 5 із них збудують в Україні – у Миколаєві.
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Перший із 20: на воду спустили новий катер для українських прикордонників
У Франції 9 грудня спустили на воду перший катер FPB98MKI, який збудували для охорони морських кордонів України.
- Але ще триватимуть монтажні роботи, підготовка обладнання тощо.
- Тож до України судно прибуде навесні, вже після ходових випробувань.
Свідками першого спуску катера на воду були посол України у Франції Вадим Омельченко, гендиректор компанії ОСЕА Ролан Жоассар та представники Держприкордонслужби.
Спуск на воду нового катера для України: дивіться відео Держприкордонслужби
Новий катер для України / Фото Держприкордонслужби
До наших морів він прибуде навесні / Фото Держприкордонслужби
Представник Морської охорони України Владислав Шмальов, який також спостерігав за процесом, зазначив:
- Що побудований катер може розвивати швидкість до 30 вузлів (60 кілометрів на годину).
- І що скоро у Францію прибудуть українські моряки-прикордонники, яких навчатимуть експлуатувати та обслуговувати нову техніку.
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