До України його, утім, доправлять вже навесні. Загалом за угодою Києва та Парижа таких катерів буде 20, причому 5 із них збудують в Україні – у Миколаєві.

Тут більше про це Підписали контракт: Україна та Франція спільно будуватимуть 5 кораблів у Миколаєві

Перший із 20: на воду спустили новий катер для українських прикордонників

У Франції 9 грудня спустили на воду перший катер FPB98MKI, який збудували для охорони морських кордонів України.

Але ще триватимуть монтажні роботи, підготовка обладнання тощо.

Тож до України судно прибуде навесні, вже після ходових випробувань.

Свідками першого спуску катера на воду були посол України у Франції Вадим Омельченко, гендиректор компанії ОСЕА Ролан Жоассар та представники Держприкордонслужби.

Спуск на воду нового катера для України: дивіться відео Держприкордонслужби



Новий катер для України / Фото Держприкордонслужби



До наших морів він прибуде навесні / Фото Держприкордонслужби

Представник Морської охорони України Владислав Шмальов, який також спостерігав за процесом, зазначив:

Що побудований катер може розвивати швидкість до 30 вузлів (60 кілометрів на годину).

(60 кілометрів на годину). І що скоро у Францію прибудуть українські моряки-прикордонники, яких навчатимуть експлуатувати та обслуговувати нову техніку.

Співпрацюємо не тільки зі Францією: дивіться відео про угоду Британії та України