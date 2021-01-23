Даже в масках: во Франции врачи призвали не разговаривать в общественном транспорте
Врачи во Франции призвали не разговаривать в общественном транспорте. По их словам, это замедлит распространение коронавируса.
Французская академия врачей обнародовала памятку. Об этом сообщили на сайте Associated Press.
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Рекомендуют не говорить в транспорте
Медики рекомендуют избегать разговоров или телефонных звонков в общественных местах, где социальная дистанция невозможна, в частности:
- в метро;
- в автобусах.
Маски во французском транспорте нужно носить с мая. В то же время пассажиры часто их снимают для того, чтобы поговорить по телефону.
Более радикальные меры
Другие медики призвали к более радикальным мерам. В частности, они предложили ввести третий локдаун.
Коронавирус во Франции: что известно
- По состоянию на 23 января количество заболевших COVID-19 во Франции превысило 3 миллиона человек
- Умерло от болезни 72 647 инфицированных, одновременно выздоровел – 215 822.
- С 24 января при въезде во Францию необходимо будет предоставить отрицательный тест на наличие коронавируса.
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