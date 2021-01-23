Врачи во Франции призвали не разговаривать в общественном транспорте. По их словам, это замедлит распространение коронавируса.

Французская академия врачей обнародовала памятку. Об этом сообщили на сайте Associated Press.

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Рекомендуют не говорить в транспорте

Медики рекомендуют избегать разговоров или телефонных звонков в общественных местах, где социальная дистанция невозможна, в частности:

в метро;

в автобусах.

Маски во французском транспорте нужно носить с мая. В то же время пассажиры часто их снимают для того, чтобы поговорить по телефону.

Более радикальные меры

Другие медики призвали к более радикальным мерам. В частности, они предложили ввести третий локдаун.

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