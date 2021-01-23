Лікарі у Франції закликали не розмовляти у громадському транспорті. За їхніми словами, це уповільнить поширення коронавірусу.

Французька академія лікарів оприлюднила пам'ятку. Про це повідомили на сайті Associated Press.

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Рекомендують не говорити у транспорті

Медики рекомендують уникати розмов або телефонних дзвінків у громадських місцях, де соціальна дистанція неможлива, зокрема:

у метро;

в автобусах.

Маски у французькому транспорті потрібно носити з травня. Водночас пасажири часто їх знімають для того, щоб поговорити телефоном.

Радикальніші заходи

Інші медики закликали до радикальніших заходів. Зокрема, вони запропонували ввести третій локдаун.

Зазначимо! Пацієнти з коронавірусом у Франції займають понад половину ліжок у відділеннях інтенсивної терапії.

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