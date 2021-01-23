Навіть у масках: у Франції лікарі закликали не розмовляти у громадському транспорті
Лікарі у Франції закликали не розмовляти у громадському транспорті. За їхніми словами, це уповільнить поширення коронавірусу.
Французька академія лікарів оприлюднила пам'ятку. Про це повідомили на сайті Associated Press.
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Рекомендують не говорити у транспорті
Медики рекомендують уникати розмов або телефонних дзвінків у громадських місцях, де соціальна дистанція неможлива, зокрема:
- у метро;
- в автобусах.
Маски у французькому транспорті потрібно носити з травня. Водночас пасажири часто їх знімають для того, щоб поговорити телефоном.
Радикальніші заходи
Інші медики закликали до радикальніших заходів. Зокрема, вони запропонували ввести третій локдаун.
Коронавірус у Франції: що відомо
- Станом на 23 січня кількість хворих на COVID-19 у Франції перевищила 3 мільйони осіб
- Померло від хвороби 72 647 інфікованих, водночас одужало – 215 822.
- З 24 січня при в'їзді у Францію необхідно буде надати негативний тест на наявність коронавірусу.
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