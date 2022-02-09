Как сообщают местные СМИ, огонь коснулся здания фабрики Банка Франции, где расположена типография по производству денег.

Важно Огонь достиг нескольких метров: на заправке в Одессе загорелось авто – видео пожара

Представитель городской пожарной службы Майкл Бессер сказал, что сначала огонь был очень сильным, но благодаря оперативно принятым мерам его достаточно быстро удалось локализовать.

На месте пожара работают спасатели. К тушению привлекли почти 70 пожарных и 24 спецавтомобиля. Бульвар Дюкло, где расположена фабрика, оцеплен полицией. Движение по нему перекрыли.

Пожар на фабрике по производству денег: смотрите видео

На кадрах, опубликованных в соцсетях, видно, как в начале возгорания из здания фабрики поднимался густой столб черного дыма. На других видео, снятых через несколько часов, видно лишь небольшое облако белого дыма.

Что известно о пострадавших

По словам Бессейра, жертв в результате пожара нет, за исключением нескольких пострадавших от дыма. Последние данные свидетельствуют о том, что во время пожара пострадали по меньшей мере 34 человека. Четверо из них доставлены в больницу. Их состояние не уточняется. На момент происшествия на месте было 387 человек.