Министр здравоохранения Франции Оливье Веран заявил, что в стране вводят жесткий масочный режим. Произойдет это с 20 июля.

Во Франции вводят обязательное ношение масок во всех закрытых помещениях, "принимающих публику". Об этом сообщил глава французского Минздрава в твиттере.

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Заметим, что в настоящее время во Франции обязательным было ношение масок только в общественном транспорте. Теперь же защитные маски должны надевать в закрытых общественных местах.

С понедельника ношение масок станет обязательным в закрытых помещениях. Это касается торговых точек, учреждений, принимающих публику, закрытых рынков, банков,

– заявил Веран.

Такое решение принято для того, чтобы не допустить "возврата" высокого уровня заражения коронавирусом в стране. Нарушителям грозит штраф в размере 135 евро.

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