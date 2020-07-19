Во Франции вводят жесткий масочный режим: как будут наказывать нарушителей
Министр здравоохранения Франции Оливье Веран заявил, что в стране вводят жесткий масочный режим. Произойдет это с 20 июля.
Во Франции вводят обязательное ношение масок во всех закрытых помещениях, "принимающих публику". Об этом сообщил глава французского Минздрава в твиттере.
Обратите внимание Во Франции пассажиры убили водителя, который попросил их надеть маски
Заметим, что в настоящее время во Франции обязательным было ношение масок только в общественном транспорте. Теперь же защитные маски должны надевать в закрытых общественных местах.
С понедельника ношение масок станет обязательным в закрытых помещениях. Это касается торговых точек, учреждений, принимающих публику, закрытых рынков, банков,
– заявил Веран.
Такое решение принято для того, чтобы не допустить "возврата" высокого уровня заражения коронавирусом в стране. Нарушителям грозит штраф в размере 135 евро.
Актуально Трамп выступает против введения масочного режима в США
Коронавирус во Франции: главное
- По состоянию на 19 июля коронавирус во Франции подтвердили у 174 674 человек. Из них 30 152 больных умерли, еще 79 233 человека выздоровели.
- С 15 июня ограничения существенно ослабляют, и по этому поводу президент Франции обратился к нации.
- Работу постепенно возобновляют популярные достопримечательности. С 15 июля Эйфелева башня в Париже полностью возобновила свою работу