У Франції запроваджують жорсткіший масковий режим: як каратимуть порушників
Міністр охорони здоров'я Франції Олів'є Веран заявив, що у країні запроваджують жорсткіший масковий режим. Відбудеться це з 20 липня.
У Франції запроваджують обов'язкове носіння масок у всіх закритих приміщеннях, "що приймають публіку". Про це повідомив очільник французького МОЗ у твіттері.
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Зауважимо, що нині у Франції обов'язковим було носіння масок лише в громадському транспорті. Тепер же захисні маски повинні одягати у закритих громадських місцях.
З понеділка носіння масок стане обов'язковим в закритих приміщеннях. Це стосується торгових точок, установ, які приймають публіку, закритих ринків, банків,
– заявив Веран.
Таке рішення ухвалили для того, щоб не допустити "повернення" високого рівня зараження коронавірусом в країні. Порушникам загрожує штраф розміром 135 євро.
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