В Париже правоохранители задержали еще 2 подозреваемых в жестоком избиении украинского подростка Юрия. Несовершеннолетних подозреваемых взяли под стражу утром 29 января

Источник: Francetvinfo.fr

Всего по делу избиения украинца задержали уже 12 человек. Об этом сообщили в прокуратуре Парижа.

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Среди задержанных – 11 несовершеннолетних и 1 взрослый.

Злоумышленников обвиняют в покушении на убийство, а также участии в групповых преступных действиях с целью совершения насильственного преступления и кражи.

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