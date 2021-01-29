Во Франции задержали еще 2 подозреваемых в нападении на украинского подростка
В Париже правоохранители задержали еще 2 подозреваемых в жестоком избиении украинского подростка Юрия. Несовершеннолетних подозреваемых взяли под стражу утром 29 января
Источник: Francetvinfo.fr
Всего по делу избиения украинца задержали уже 12 человек. Об этом сообщили в прокуратуре Парижа.
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Среди задержанных – 11 несовершеннолетних и 1 взрослый.
Злоумышленников обвиняют в покушении на убийство, а также участии в групповых преступных действиях с целью совершения насильственного преступления и кражи.
Что известно о нападавших на парня
- 15 января на компанию подростков, которые шли из колледжа, напали представители банды RD4.
- Всем детям удалось убежать, однако Юрий пострадал больше всего. Его в тяжелом состоянии отвезли в реанимацию.
- СМИ распространяли информацию, что украинец якобы имел с собой отвертку. Однако в отчете полиции такой информации нет.
- Нападавшие выкладывали в интернет снимки окровавленного телефона Юры, прутьев, которыми наносили удары, а также писали: "Дело сделано".
- Местные СМИ предполагают, что дело в "местных войнах" между подростками из разных школ и районов.
- 28 января в городе Ванв правоохранители задержали 8 подростков и 1 совершеннолетнего, которые могут быть причастными к преступлению.
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