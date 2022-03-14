Они решили назвать имение "Вилла Украина" и планировали обратиться к специалистам с просьбой предоставить жилье украинцам, которые вынуждены бежать от войны. Сейчас активистов содержат под стражей.

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Что произошло

Французский активист Пьер Афнер и белорусский политический беженец Сергей Савельев проникли в дом с украинским флагом и поменяли там замки. Роскошный особняк насчитывает 8 спален и 3 ванные комнаты. Активисты стремились обустроить его для нужд беженцев из Украины.

Вилла, имеющая название "Альта Мера", расположена на французском побережье, которое любят российские олигархи. Утверждают, что она принадлежит Кириллу Шамалову – бывшему мужу младшей дочери Путина Екатерины Тихоновой. Российский миллиардер является заместителем главы нефтехимической компании "Сибур" и директором компании по недвижимости SCI Atlantic.

На захваченной вилле обнаружили:

журнал "ВВП. Стратегия развития";

документы по "кошельку Путина" Геннадии Тимченко и Кирилле Шамалове;

копию паспорта бывшего зятя Путина Кирилла Шамалова;

счет за электричество по месту регистрации в Москве, переведен на французский язык.

О задержании активистов высказался российский диссидент Владимир Осечкин, находящийся в изгнании.

Это несправедливо... Мои друзья не портили это имущество, они готовили его для того, чтобы там могли разместиться беженцы с войны в Украине, в частности, дети. Это все, чем они занимались. Они попросили меня купить простыни и постельное белье для людей, которые там будут жить,

– отметил Осечкин.

Смотрите видео, как активисты захватили дворец дочери Путина

Другие имения президента страны-агрессора во Франции

Известно, что это не единственный особняк Путина в Биаррице. По данным французских спецслужб, ему принадлежит бывшая вилла Стравинского по адресу 9 rue de la Fregatee. Кроме этого, одним из имений владела его бывшая жена, а теперь – ее новый муж Артур Очеретный. После начала российско-украинской войны активисты раскрасили стены здания цветами украинского флага.

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