Латышское издание The Insider, которое занимается расследованиями, сообщило, что активист сменил там замки. Он был с украинским флагом.

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Путинская вилла для украинских беженцев

Более того, Афнер заявил, что вилла готова принять жертв путинского режима, и в первую очередь – украинских беженцев.

Как отмечает издание, вилла дочери Путина Екатерины Тихоновой имеет 8 спальных мест и 3 ванных комнаты.

На захваченной вилле по адресу 9 avenue du general Mac-Croskey кроме журнала "ВВП. Стратегия развития" нашли также документы относительно "кошелька Путина" Геннадия Тимченко и Кирилла Шамалова, мужа Тихоновой.

Вилла дочери Путина во Франции: смотрите видео

Что еще нашли на вилле

Также обнаружили копию паспорта бывшего зятя Путина Кирилла Шамалова, переведенный на французский язык счет оплаты за электричество по месту регистрации в Москве. Такие документы могли пригодиться для открытия банковского счета во Франции, самой покупки виллы и других операций.

Нашли и доверенность за 2009 год, выписанную "Геннадием Тимченко, гражданином Финляндии" на имя француженки Франсуаз Дюшосаль, которая должна была отвечать за ремонт на вилле.

Недвижимость Путина

Вилла с 2007 года принадлежала Геннадию Тимченко, а в 2012 году она была передана Шамалову. Об этом свидетельствуют данные реестра недвижимости Франции.

Информацию о том, что Путин вкладывает деньги в недвижимость на Атлантическом берегу, публиковал политик Александр Беляев еще в 1996 году. Речь шла о деньгах, которые были похищены из мэрии Санкт-Петербурга по схеме, разоблаченной Мариной Салье, и выведены через австрийские счета. Путин все возражал и даже говорил, что не знает, где расположено Атлантическое побережье.

При этом вилла Шамалова – не единственный дворец Путина в Биаррике. Радио Europe 1 со ссылкой на французские спецслужбы опубликовало информацию о том, что в 1996 году он купил бывшую виллу Стравинского, расположенную по адресу 9 rue de la Fregate, также в Биаррике.

Есть там и третья вилла, связанная с Путиным, это дом его бывшей жены, который теперь принадлежит ее новому мужу – Артуру Очеретному. После начала войны активисты раскрасили стены виллы в цвета украинского флага.

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