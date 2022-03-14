Латиське видання The Insider, що займається розслідуваннями, повідомило, що активіст змінив там замки. Він був з українським прапором.

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Путінська вілла для українських біженців

Ба більше того, Афнер заявив, що вілла готова прийняти жертв путінського режиму, і насамперед українських біженців.

Як зазначає видання, вілла доньки Путіна Катерини Тихонової, має 8 спальних місць та 3 ванні кімнати.

На захопленій віллі за адресою 9 avenue du general Mac-Croskey крім журналу "ВВП. Стратегія розвитку" знайшли також документи щодо "гаманця Путіна" Геннадія Тимченка та Кирила Шамалова, чоловіка Тихонової.

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Що ще знайшли на віллі

Також виявили копію паспорта колишнього зятя Путіна Кирила Шамалова, перекладений французькою мовою рахунок оплати за електрику за місцем реєстрації в Москві. Такі документи могли знадобитися для відкриття банківського рахунку у Франції, самої покупки вілли та інших операцій.

Знайшли й довіреність від 2009 року, виписану "Геннадієм Тимченком, громадянином Фінляндії" на ім'я француженки Франсуаз Дюшосаль, яка мала відповідати за ремонт на віллі.

Нерухомість Путіна

Вілла з 2007 року належала Геннадію Тимченку, а у 2012 році її передали Шамалову. Про це свідчать дані реєстру нерухомості Франції.

Інформацію про те, що Путін вкладає гроші в нерухомість на атлантичному узбережжі, публікував політик Олександр Бєляєв ще в 1996 році. Мовилося про гроші, викрадені з мерії Санкт-Петербурга за схемою, викритою Мариною Сальє, і виведені через австрійські рахунки. Путін усе заперечував і казав навіть, що не знає, де розташоване Атлантичне узбережжя.

При цьому вілла Шамалова – не єдиний палац Путіна в Біарріці. Радіо Europe 1 з посиланням на французькі спецслужби опублікувало інформацію про те, що в 1996 році він купив колишню віллу Стравінського, розташовану за адресою 9 rue de la Fregate також у Біарріці.

Є там і третя вілла, пов'язана з Путіним, це будинок його колишньої дружини, який тепер належить її новому чоловікові Артуру Очеретному. Після початку війни активісти розфарбували стіни вілли у кольори українського прапора.

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