Об этом говорится в заявлении, обнародованном на официальном сайте МИД Франции. Отметили, что страна приветствует важное решение, вынесенное Международным судом ООН 16 марта 2022 года касательно войны в Украине.

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Оно обязывает Россию прекратить военные действия, которые она начала 24 февраля 2022 года под предлогом "предотвращения и прекращения" так называемого "геноцида" в Луганской и Донецкой областях.

Это постановление, вынесенное в срочном порядке, является первым этапом в более длительной судебной процедуре, в ходе которой Международный суд рассмотрит по существу серьезные нарушения международного права, совершенные Россией,

– говорится в заявлении.

Поэтому согласно уставу Международного суда, Франция готова принять участие в процедуре в поддержку Украины.

Это дело касается и наших фундаментальных интересов по обеспечению полного соблюдения международного права", – добавили в МИД.

Также отметили, что Россия, как и все члены ООН, обязана выполнять данное решение Международного суда.

Предыстория

16 марта Международный суд ООН в Гааге обязал Россию прекратить вторжение в Украину.

По этому делу Россия отказалась защищаться в суде в Гааге. При этом это не останавливает слушание.

Уже 17 марта Россия заявила, что не намерена выполнять первое решение Международного суда ООН с требованием прекратить войну в Украине.

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