Про це мовиться у заяві, яку оприлюднили на офіційному сайті МЗС Франції. Зазначили, що країна вітає важливе рішення, яке виніс Міжнародний суд ООН 16 березня 2022 року щодо війни в Україні.

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Воно зобов'язує Росію припинити воєнні дії, які та розпочала 24 лютого 2022 року під приводом "запобігання та припинення" так званого "геноциду" у Луганській та Донецькій областях.

Ця постанова, винесена в терміновому порядку, є першим етапом у тривалішій судовій процедурі, під час якої Міжнародний суд розгляне по суті серйозні порушення міжнародного права, вчинені Росією,

– мовиться у заяві.

Тож, відповідно до уставу Міжнародного суду, Франція готова взяти участь у процедурі на підтримку України.

Ця справа стосується і наших фундаментальних інтересів щодо забезпечення повного дотримання міжнародного права", – додали в МЗС.

Також зазначили, що Росія, як і всі члени ООН, зобов'язана виконувати це рішення Міжнародного суду.

Передісторія

16 березня Міжнародний суд ООН у Гаазі зобов'язав Росію припинити вторгнення в Україну.

У цій справі Росія відмовилася захищатись у суді в Гаазі. При цьому це не зупиняє слухання.

Вже 17 березня Росія заявила, що не збирається виконувати перше рішення Міжнародного суду ООН з вимогою припинити війну в Україні.

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