Как сообщают дипломаты, сопровождающие Макрона, заявление прозвучало во время визита в Киев представителей Франции, Германии и Италии. Они приехали в столицу Украины утром 16 июня.

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Франция ожидает целостной победы

Беседуя с журналистами, представитель Макрона заявил, что Франция ожидает, что аннексированный в 2014 году Черноморский полуостров полностью станет украинским.

Мы за цельную победу с восстановлением территориальной целостности на всех территориях, завоеванных русскими, включая Крым,

– сказал французский чиновник.

По словам источника, после окончания войны мира потребуются переговоры для определения гарантий безопасности Украины и отношений между Украиной и НАТО. Это поможет выстроить крепкое сотрудничество.

На карту поставлена безопасность всех нас,

– заявил источник, добавив, что украинская "победа должна определиться Зеленским".

Визит европейских лидеров в Украину: коротко

Президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Италии Марио Драги прибыли в Украину 16 июня . В Киев добирались с помощью Укрзализныци.

В разговоре с журналистами Макрон рассказал , что во время визита в Киев лидеры сначала встретятся с президентом Владимиром Зеленским и посетят Ирпень. Он считает , что переговоры с Зеленским очень важны для него, канцлера Германии Шольца и премьер-министра Италии Марио Драги.

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак сообщил цели приезда европейских дипломатов. По его словам, основными вопросами встречи станут продовольственная безопасность, оружие и поддержка Украины.

Впоследствии стало известно, что к ним присоединится и президент Румынии Клаус Иоганнис.

К 12 часам дня дипломаты прибыли в Ирпень. Эммануэль Макрон, Олаф Шольц и Марио Драги в окружении нескольких команд охранников, военных и журналистов прошли по улицам города, где 75% зданий были повреждены в результате вторжения российских войск.

С политиками не было Владимира Зеленского. Обещают, что он встретится с гостями государства ближе к обеду. В частности, к 14:00 запланирована совместная пресс-конференция.

Эммануэль Макрон выразил свое восхищение героическим противостоянием украинцев перед варварством.

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