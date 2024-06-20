Так, Габриэль Атталь заявил, что это может произойти, если ультраправые победят на парламентских выборах.

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При каком условии Франция может сократить помощь Украине

Чиновник заявил, что следующий шаг ультраправых абсолютно понятен, – это будет блокирование ЕС. Глава ультраправых Жордан Барделла предлагает "финансировать свои несостоятельные обещания", в частности, путем сокращения вклада Франции в Европу. Атталь отметил, что это станет началом Frexit.

Следующий шаг после этого, если "Национальное объединение" примет его, это будет конец значительной части поддержки Украины,

– заявил премьер Франции.

Также напомнил, что накануне Барделла заявил, что в случае его избрания премьером, Украина больше не будет получать дальнобойные ракеты.

В случае с Жорданом Барделлой, Украина больше не сможет осуществлять некоторые оборонительные действия, которые она проводит сегодня против России. С "Национальным объединением" уже на следующий день возникнет риск подчинения России, что усилит ее манипуляции, вмешательство и дестабилизацию,

– подчеркнул Гарбиэль Атталь.

Краткая справка. Недавно президент ультраправой партии "Национальное объединение" заявил, что в случае избрания премьером, не будет посылать в Украину дальнобойное оружие и французских военных. Жордан Барделла утверждал о якобы "риске эскалации конфликта."