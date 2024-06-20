Так, Габріель Атталь заявив, що це може статися, якщо ультраправі переможуть на парламентських виборах.
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За якої умови Франція може скоротити допомогу Україні
Посадовець заявив, що наступний крок ультраправих абсолютно зрозумілий, – це буде блокування ЄС. Глава ультраправих Жордан Барделла пропонує "фінансувати свої неспроможні обіцянки", зокрема, шляхом скорочення внеску Франції у Європу. Атталь наголосив, що це стане початком Frexit.
Наступний крок після цього, якщо "Національне об'єднання" ухвалить його, це буде кінець значної частини підтримки України,
– заявив прем'єр Франції.
Також нагадав, що напередодні Барделла заявив, що у разі його обрання прем'єром, Україна більше не отримуватиме далекобійні ракети.
У випадку з Жорданом Барделлою, Україна більше не зможе здійснювати деякі оборонні дії, які вона проводить сьогодні проти Росії. З "Національним об'єднанням" уже наступного дня виникне ризик підпорядкування Росії, що посилить її маніпуляції, втручання і дестабілізацію,
– підкреслив Гарбіель Атталь.