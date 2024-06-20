Так, Габріель Атталь заявив, що це може статися, якщо ультраправі переможуть на парламентських виборах.

Дивіться також Ультраправі сили Франції об'єднуються: ведуть переговори, щоб перемогти Макрона

За якої умови Франція може скоротити допомогу Україні

Посадовець заявив, що наступний крок ультраправих абсолютно зрозумілий, – це буде блокування ЄС. Глава ультраправих Жордан Барделла пропонує "фінансувати свої неспроможні обіцянки", зокрема, шляхом скорочення внеску Франції у Європу. Атталь наголосив, що це стане початком Frexit.

Наступний крок після цього, якщо "Національне об'єднання" ухвалить його, це буде кінець значної частини підтримки України,

– заявив прем'єр Франції.

Також нагадав, що напередодні Барделла заявив, що у разі його обрання прем'єром, Україна більше не отримуватиме далекобійні ракети.

У випадку з Жорданом Барделлою, Україна більше не зможе здійснювати деякі оборонні дії, які вона проводить сьогодні проти Росії. З "Національним об'єднанням" уже наступного дня виникне ризик підпорядкування Росії, що посилить її маніпуляції, втручання і дестабілізацію,

– підкреслив Гарбіель Атталь.

Коротка довідка. Нещодавно президент ультраправої партії "Національне об'єднання" заявив, що у разі обрання прем'єром, не надсилатиме в Україну далекобійну зброю та французьких військових. Жордан Барделла стверджував про нібито "ризик ескалації конфлікту."