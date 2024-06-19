Про це він сказав журналістам на виставці озброєнь Eurosatory під Парижем. Якщо "Національне об’єднання" отримає владу, Макрон втратить контроль над внутрішнім порядком денним, включаючи економічну політику, безпеку, імміграцію та фінанси, що вплине на допомогу Україні.

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Барделла виступив із категоричною заявою

За його словами, ризик ескалації реальний, а тому він не буде надсилати Україні ракети великої дальності, які дозволять бити по території країни-агресорки.

Я хочу, щоб Україна мала у своєму розпорядженні боєприпаси та обладнання, необхідні їй для утримання фронту, але моя червона лінія не зміниться, тобто надсилання техніки, яка може мати наслідки ескалації у Східній Європі,

– пояснив французький політик.

Ба більше, він виступив проти ідеї президента Франції Еммануеля Макрона стосовно відправлення західних військ в Україну, зокрема, йдеться про французьких військових.

Водночас Бардела заявив, що він дотримуватиметься зобов'язань Франції перед її партнерами, в тому числі щодо збільшення витрат на оборону.

Важливо. Партія Барделли "Національне об'єднання" лідирує в опитуваннях громадської думки напередодні дострокових парламентських виборів 30 червня і 7 липня. Однак навіть у разі їхньої перемоги Еммануель Макрон залишиться президентом і главою французької армії.

Нагадаємо, Макрон наголосив, що відправлення французьких інструкторів до України не є ескалацією. Ці дії є цілком легітимними.