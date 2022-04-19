Соответствующее заявление президент обнародовал в эфире французского канала. В частности, на 54 день полномасштабной войны Макрон сказал, что Франция работает над закупками газа у других стран.

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Макрон заявил, что Франция не нуждается в газе из России

Европа зависит от российского газа, но Франция в нем не нуждается,

– объяснил Макрон.

Политик также отметил, что Франция и дальше будет продвигать санкции по поставке российского газа.

Также Эммануэль Макрон опроверг информацию, что якобы по его инициативе до завершения президентских выборов во Франции отложили вопрос эмбарго на российскую нефть.

Президент Франции сказал, что эмбарго блокирует другая страна, однако не сказал, какая именно. Только объяснил: "Европейский рынок взаимосвязан, а Европа зависит от российского газа".

В то же время Макрон пояснил, что европейцы должны прекратить покупку нефти и газа из России, чтобы "ослабить способность Москвы" воевать.

Кстати, президент Франции 17 апреля пообещал, что Франция станет "первой крупной страной, которая откажется от нефти и газа" . Он заверил, что займется этим, если граждане во второй раз изберут его президентом.

Однако следует вспомнить, что Эммануэль Макрон сказал, что отказывается использовать слово "геноцид" относительно зверств российских войск в Украине. Президент Франции сказал, мол, "словесная эскалация" не поможет.

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