Референдум состоялся во время вторжения России в Украину

Франция раскритиковала изменения в Конституцию, вынесенные в Беларуси на референдум. Во французском ведомстве заявили, что референдум, как и выборы в 2020 году, проводился во время насильственных репрессий и запугиваний.

На тему Под дулом российских автоматов: в Беларуси проходит "референдум" по поводу изменений в Конституцию

Кроме того, Беларусь упрекнули, что референдум состоялся тогда, когда страна сделала свою территорию доступной для вторжения России в Украину.

В МИД Франции считают, что так называемые белорусские власти не предложили необходимые условия для гарантирования свободного и демократического выражения выбора белорусского народа.

Как изменения хотят внести в Конституцию Беларуси