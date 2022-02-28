Референдум відбувся під час вторгнення Росії в Україну

Франція розкритикувала зміни до Конституції, які в Білорусі винесли на референдум. У французькому відомстві заявили, що референдум, як і вибори у 2020 році, проводили під час насильницьких репресій та залякувань.

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Окрім того, Білорусі дорікнули, що референдум відбувся тоді, коли країна зробила свою територію доступною для вторгнення Росії в Україну.

У МЗС Франції вважають, що так звана білоруська влада не запропонувала необхідних умов для гарантування вільного та демократичного вираження вибору білоруського народу.

Як зміни хочуть внести до Конституції Білорусі

У Білорусі буцімто хочуть виконати вимоги протестувальників та "скоротити" повноважень президента.

Разом з тим, відповідно до цього ж проєкту змін, Білорусь втратить свій статус "нейтральної" країни. Це дозволить на її території розташовувати ядерну зброю.

Білоруське ЦВК оголосило, що 65% підтримали проєкт нової конституції у Білорусі.

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