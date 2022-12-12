Франция за последние месяцы отправляла в Украину помощь, охватывающую весь спектр потребностей, очерченных Киевом. Об этом заявил министр обороны Франции Себастьян Лекорню.
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Помощь Франции
- шесть буксируемых 155-миллиметровых гаубиц TRF1
- 18 самоходных артиллерийских установок Caesar,
- две ракетные пусковые установки LRU,
- две зенитные системы Crotale".
Гаубицу TRF1 представили в 1979 году, которую производила компания GIAT. Оборудование предназначено для оснащения артиллерийских полков пехотных и танковых дивизий, имеет полуавтоматическую зарядку.
Лекорню добавил, что правительство Франции передало Украине топливо, противотанковое и зенитное оборудование, экипировку, а также боеприпасы разных калибров.
Франция передает энергетическое оборудование
Премьер-министр Денис Шмигаль рассказал, что Франция готовит для Украины очередную партию оборудования, необходимого для восстановления энергетической системы.
Глава правительства побеседовал с министершей энергетического перехода Франции Аньес Панье-Рюнаше. Шмигаль также поблагодарил за оказанную помощь. Дело в том, что уже около 73 тонн энергетического оборудования передали украинским компаниям для восстановления и стабилизации энергосистемы.