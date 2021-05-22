Последний раз вертолет из Франции по контракту ГСЧС получала в конце ноября 2020 года.
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Спасатели 22 мая встретили уже шестой вертолет H225 Super Puma с бортовым номером 56, который Украина получила в рамках создания системы авиационной безопасности МВД,
– говорится в сообщении.
Вертолет H225 Super Puma с бортовым номером 56 для проведения аварийно-спасательных операций дополнительно оснащен лебедкой для подъема прожектором для поисков на земле в темное время суток.
Вертолеты выполняли задачи
В ГСЧС добавили, что все полученные ранее вертолеты активно привлекались для выполнения задач по назначению в 2020 году:
- при ликвидации масштабных пожаров на территории Чернобыльской зоны, Житомирской и Луганской областей;
- во время ликвидации последствий дождевых паводков в Карпатах,
- для выполнения рейсов санавиации;
- для дежурств во время мероприятий по обеспечению безопасности на местных выборах в Украине.
Франция передала Украине шестой вертолет Airbus / Фото пресс-службы ГСЧС