Последний раз вертолет из Франции по контракту ГСЧС получала в конце ноября 2020 года.

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Спасатели 22 мая встретили уже шестой вертолет H225 Super Puma с бортовым номером 56, который Украина получила в рамках создания системы авиационной безопасности МВД,

– говорится в сообщении.

Вертолет H225 Super Puma с бортовым номером 56 для проведения аварийно-спасательных операций дополнительно оснащен лебедкой для подъема прожектором для поисков на земле в темное время суток.

Вертолеты выполняли задачи

В ГСЧС добавили, что все полученные ранее вертолеты активно привлекались для выполнения задач по назначению в 2020 году:

при ликвидации масштабных пожаров на территории Чернобыльской зоны, Житомирской и Луганской областей;

во время ликвидации последствий дождевых паводков в Карпатах,

для выполнения рейсов санавиации;

для дежурств во время мероприятий по обеспечению безопасности на местных выборах в Украине.

Обратите внимание! Всего в рамках межправительственного соглашения между Украиной и Францией предусматривается получение для единой системы авиационной безопасности и защиты МВД 55 вертолетов производства компании Airbus.

Франция передала Украине шестой вертолет Airbus / Фото пресс-службы ГСЧС