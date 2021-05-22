Востаннє вертоліт з Франції за контрактом ДСНС отримувала наприкінці листопада 2020 року.
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Рятувальники 22 травня зустріли вже шостий гелікоптер H225 Super Puma із бортовим номером 56, який Україна отримала в рамках створення системи авіаційної безпеки МВС,
– йдеться у повідомленні.
Гелікоптер H225 Super Puma із бортовим номером 56 для проведення аварійно-рятувальних операцій додатково оснащений лебідкою для підйому прожектором для пошуків на землі у темний час доби.
Гелікоптери виконували завдання
У ДСНС додали, що всі отримані раніше вертольоти активно залучалися для виконання завдань за призначенням у 2020 році:
- під час ліквідації масштабних пожеж на території Чорнобильської зони, Житомирської та Луганської областей;
- під час ліквідації наслідків дощових паводків у Карпатах,
- для виконання рейсів санавіації;
- для чергувань під час заходів із забезпечення безпеки на місцевих виборах в Україні.
Франція передала Україні шостий гелікоптер Airbus / Фото пресслужби ДСНС