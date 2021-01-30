Во Франции вновь решили сделать жестче карантинные ограничения, чтобы сдержать распространение коронавируса. Также власти запретили въезд во Францию граждан стран, не являющихся членами ЕС.

Источник: брифинг премьер-министра Франции Жана Кастекса

Новые правила начнут действовать с 31 января.

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Во Франции продолжит действовать комендантский час. Эффект от этого ограничения Кастекс назвал реальным, но недостаточным.

Мы решили немедленно ввести такие дополнительные меры. Въезд во Францию и любой выезд с нашей территории как из страны, так и в страну, не входящую в Европейский Союз, будет запрещен, за исключением неотложных причин,

– заявил французский премьер.

Всем, кто захочет выехать за пределы Евросоюза, или въехать обратно, придется сдавать тест на коронавирус. От его результата и будет зависеть разрешение.

Какие ограничения еще действуют во Франции:

Не работают все непродовольственные магазины, которые не торгуют товарами первой необходимости, площадью более 20 тысяч квадратных метров.

Остаются в дальнейшем закрытыми заведения общественного питания, спортивные учреждения.

Компании просят максимально перевести работников на удаленный режим работы.

Школы продолжают работать.

Магазины с товарами первой необходимости работают до 18:00.