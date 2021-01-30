Франція пішла на третій локдаун: для кого закрили кордони
У Франції знову вирішили зробити жорсткішими карантинні обмеження, аби стримати поширення коронавірусу. Також влада заборонила в'їзд до Франції громадян країн, які не є членами ЄС.
Джерело: брифінг прем'єр-міністра франції Жана Кастекса
Нові правила розпочнуть діяти з 31 січня.
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У Франції продовжить діяти комендантська година. Ефект від цього обмеження Кастекс назвав реальним, але недостатнім.
Ми вирішили негайно ввести такі додаткові заходи. В'їзд до Франції і будь-який виїзд з нашої території як з країни, так і в країну, що не входить до Європейського Союзу, буде заборонений, за винятком дуже нагальних причин,
– заявив французький прем'єр.
Усім , хто захоче виїхати за межі Євросоюзу, або в'їхати назад, доведеться здавати тест на коронавірус. Від його результату і залежатиме дозвіл.
Які обмеження ще діють у Франції:
- Не працюють усі непродовольчі магазини, які не торгують товарами першої необхідності, площею понад 20 тисяч квадратних метрів.
- Залишаються надалі закритими заклади громадського харчування, спортивні установи.
- Компанії просять максимально перевести працівників на віддалений режим роботи.
- Школи продовжують працювати.
- Магазини з товарами першої необхідності працюють до 18:00.
Яка ситуація з коронавірусом у Франції?Станом на 30 січня в країні виявили понад 3 мільйони 212 тисяч випадків коронавірусу, з них більше ніж 65 тисяч – летальні. Одужали майже 230 тисяч хворих.
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