Об этом 4 марта сообщил Елисейский дворец после консультаций президента Эммануэля Макрона с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Мариано Гросси.

Читайте также Все пойдет на Россию: в "Энергоатоме" показали направление движения ветра в случае аварии на ЗАЭС

Франция вместе со своими главными партнерами предложит в ближайшие часы конкретные меры на базе технических критериев МАГАТЭ с целью обеспечения защиты и безопасности пяти основных ядерных объектов Украины.

– говорится в коммюнике президентской канцелярии.

Никогда такого не было и вот опять: нужно пытаться договариваться с Россией

В документе подчеркнули, что "Россия и Украина должны на этой основе прийти к согласию и вместе обеспечить реализацию основополагающих принципов для сохранения безопасности и защиты ядерных установок при нынешних обстоятельствах".

Президент Макрон считает, что "Россия должна разрешить свободный, регулярный и беспрепятственный доступ персонала на объекты, чтобы обеспечить их дальнейшую безопасную эксплуатацию".

В коммюнике подчеркнули, что французский президент "чрезвычайно озабочен рисками для ядерной безопасности".

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!