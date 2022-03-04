Модель распространения и траектории движения воздушных масс с промышленной площадки Запорожской АЭС разработали на ближайшие 9 часов.

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Расчеты провели с помощью европейских систем

Возможный сценарий касался аварии с повреждением активной зоны реактора одного из энергоблоков. Расчеты проведены с помощью европейских систем поддержки принятия решений JRODOS и ARGOS. Метеорологический прогноз взяли на 3 следующих суток.

Направление распространения облака юго-восточное (в сторону границы России) до расстояния в 1100 километров от площадки ЗАЭС,

– пояснили в "Энергоатоме".

Отметим, что из-за угрожающей ситуации с АЭС в Украине должны прибыть представители МАГАТЭ. Планируют осуществить проверку Запорожской АЭС, а также Чернобыльской.

Куда пойдет облако в случае аварии на ЗАЭС / Фото "Энергоатома"

Движение облака при гипотетической аварии / изображение"Энергоатома"

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