Модель поширення та траєкторії руху повітряних мас з промислового майданчика Запорізької АЕС розробили на найближчих 9 годин.
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Розрахунки провели за допомогою європейських систем
Можливий сценарій стосувався аварії з пошкодження активної зони реактора одного з енергоблоків. Розрахунки проведено за допомогою європейських систем підтримки прийняття рішень JRODOS та ARGOS. Метеорологічний прогноз взяли на 3 наступні доби.
Напрямок розповсюдження хмари південно-східний (вбік кордону Росії) до відстані в 1100 кілометрів від площадки ЗАЕС,
– пояснили в "Енергоатомі".
Зазначимо, що через загрозливу ситуацію з АЕС в Україні, мають прибути представники МАГАТЕ. Планують здійснити перевірку Запорізької АЕС, а також Чорнобильської.
Куди піде хмара у випадку аварії на ЗАЕС / Фото "Енергоатому"
Рух хмари при гіпотетичній аварії / Зображення "Енергоатому"
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