Сразу 2 страны планируют предложить Украине многофункциональные истребители. За возможность поставлять Воздушным силам ВСУ боевые самолеты будут соревноваться Франция и США.

Такую информацию обнародовал французский аналитический центр Itellignence Online, ссылаясь на собственные источники. Что там рассказали – читайте дальше.

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В издании пояснили, что этот вопрос во время визита французского президента Эммануэля Макрона в Украину в 2021 году будет одним из приоритетных.

Макрон убежден, что истребитель Rafalе от Dassault имеет все шансы на победу в тендере,

– отметили во французском аналитическом центре.

Dassault Rafale – это многоцелевой истребитель четвертого поколения. Пока, кроме Франции, он состоит на вооружении Египта, Индии и Катара.

Важно! В Itellignence Online добавили, что США планируют в ближайшее время показать руководству Украины многофункциональный истребитель F/A-18 от Boeing.

Переоснащение авиации ВСУ