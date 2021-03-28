Франция и США планируют предложить Украине истребители, – СМИ
Сразу 2 страны планируют предложить Украине многофункциональные истребители. За возможность поставлять Воздушным силам ВСУ боевые самолеты будут соревноваться Франция и США.
Источник:Itellignence Online
Такую информацию обнародовал французский аналитический центр Itellignence Online, ссылаясь на собственные источники. Что там рассказали – читайте дальше.
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В издании пояснили, что этот вопрос во время визита французского президента Эммануэля Макрона в Украину в 2021 году будет одним из приоритетных.
Макрон убежден, что истребитель Rafalе от Dassault имеет все шансы на победу в тендере,
– отметили во французском аналитическом центре.
Dassault Rafale – это многоцелевой истребитель четвертого поколения. Пока, кроме Франции, он состоит на вооружении Египта, Индии и Катара.
Переоснащение авиации ВСУ
- В мае 2020 года Украина утвердила Видение Воздушных сил-2035. Согласно ей, в течение 2021 – 2035 лет ВСУ получат новые боевые самолеты.
- Ориентировочная стоимость переоснащения тактической авиации, которое будет разделено на 3 этапа, составляет примерно 200 миллиардов гривен.
- Первый этап предусматривает, что до 2022 года будет проведен тендер и подписан контракт на закупку многоцелевого истребителя.
- В течение следующих 3 лет должны начаться его ограниченные поставки для начала опытной эксплуатации. Говорится о 6 – 12 самолетов.
- Стоит заметить, что сейчас среди основных претендентов – шведский Gripen (JAS39) и современная модификация американского F-15.
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