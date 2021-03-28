Одразу 2 країни планують запропонувати Україні багатофункціональні винищувачі. За можливість постачати Повітряним силам ЗСУ бойові літаки змагатимуться Франція та США.

Таку інформацію оприлюднив французький аналітичний центр Itellignence Online, посилаючись на власні джерела. Що там розповіли – читайте далі.

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У виданні пояснили, що це питання під час візиту французького президента Еммануеля Макрона до України у 2021 році буде одним із пріоритетних.

Макрон переконаний, що винищувач Rafalе від Dassault має усі шанси на перемогу в тендері,

– зазначили у французькому аналітичному центрі.

Dassault Rafale – це багатоцільовий винищувач четвертого покоління. Поки що, окрім Франції, він перебуває на озброєнні Єгипту, Індії та Катару.

Важливо! У Itellignence Online додали, що США планують найближчим часом показати керівництву України багатофункціональний винищувач F/A-18 від Boeing.

Переоснащення авіації ЗСУ