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Франция хочет минимизировать зависимость от американских компонентов оружия

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Французская ракета SCALP с американскими компонентами
Французская ракета SCALP с американскими компонентами / Фото из открытых источников

Франция желает сократить свою зависимость от американских компонентов оружия, чтобы минимизировать способность США блокировать французский экспорт оружия.

Об этом сообщило издание "Европейская правда" со ссылкой на заявление министра обороны Франции Флоренса Парли.

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Отмечается, что Франция намерена постепенно избавляться от зависимости от определенного количества американских компонентов.

У нас были торговые трудности, связанные с перспективами экспорта. И мы знаем, что эти трудности связаны со стратегическими вопросами, и часто с проблемами коммерческого соперничества,
– сказала Парли.

Добавим, что в феврале 2018 года Соединенные Штаты Америки заблокировали продажу Францией Египту крылатых ракет SCALP, которые имеют американские компоненты.

Именно такие действия США указали на необходимость минимизации зависимости от Вашингтона.

Теги: Новости США Новости Франции
Источник: 24 Канал
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