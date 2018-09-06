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Франция готова нанести мощный удар по Сирии: известна причина

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Сирия
Сирия / www.nytimes.com

В четверг, 6 сентября, главнокомандующий армии Франции заявил, что они готовы ударить по Сирии, если Асад применит химическое оружие в Идлибе.

Об этом сообщает Maps & Conflicts Database.

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Ожидается, что последние очаги террористической группировки "Исламское государство" в Сирии и Ираке уничтожат до конца года. В Генштабе Франции есть информация, что Россия и ее союзники хотят завершить наступление на Идлиб к концу осени. И если для этого используют химическое оружие, Франция нанесет удар. Недавно о такой же позиции заявили в США.

"Мы готовы нанести удары, если будет применено химическое оружие. Удары могут проводиться на национальном уровне, но в наших интересах сделать это с как можно большим количеством партнеров", – отметил глава Вооруженных сил Франсуа Лекоинтре.

Напомним, что в ночь на 5 сентября сирийские и российские бомбардировщики атаковали Идлиб. Атака унесла жизни 13 мирных жителей. И за это 7 сентября экстренно соберется Совет Безопасности ООН.

Теги: Новости США Новости Франции Война в Сирии
Источник: 24 Канал
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