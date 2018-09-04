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Война в Сирии: российские истребители атакуют Идлиб

243 Читати новину українською
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото / day.kyiv.ua

Российские бомбардировщики атаковали провинцию Идлиб - последний бастион повстанцев в Сирии.

После того, как силы Асада с помощью российской авиации выбили оппозиционеров из Алеппо и Восточной Гуты, они начали наступление на Идлиб.

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Накануне Дональд Трамп предостерег Башара Асада и Владимира Путина от операции в этой провинции. Ведь это может привести к крупнейшей гуманитарной катастрофе в Сирии за все 7 лет, что идет война.

Население провинции – почти 3 миллиона. В Идлиб вывозили повстанцев и их семьи из Алеппо и Восточной Гуты. В Кремле настаивают, что провинция превратилась в приют террористов. Поэтому и будут помогать правительственным силам очистить регион от них.

По оценке экспертов ООН, за 7 лет войны в Сирии погибло более 400 тысяч человек. Еще пять миллионов стали вынужденными переселенцами.

Напомним, что в СМИ появилась информация, что под прикрытием российских сил Иран строит в Сирии ракетный завод и переправляет баллистические ракеты союзникам в Ирак.

 

Теги: Новости России Оружие Война в Сирии
Источник: 24 канал
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