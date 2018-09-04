Россия и Иран могут совершить серьезную ошибку в Сирии – Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия и Иран совершат "серьезную гуманитарную ошибку" в Сирии, если допустят наступление правительственных сил на последний оплот вооруженной оппозиции – провинцию Идлиб.
Об этом Дональд Трамп написал у себя в Twitter.
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"Президент Сирии Башар Асад не должен безрассудно нападать на провинцию Идлиб. Россияне и иранцы сделали бы серьезную гуманитарную ошибку, приняв участие в этой потенциальной человеческой трагедии. Могут быть убиты сотни тысяч людей. Не позволяйте этому случиться", – заявил он.
Напомним, что в СМИ появилась информация, что под прикрытием российских сил Иран строит в Сирии ракетный завод и переправляет баллистические ракеты союзникам в Ираке.