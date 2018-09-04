Россия и Иран могут совершить серьезную ошибку в Сирии – Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия и Иран совершат "серьезную гуманитарную ошибку" в Сирии, если допустят наступление правительственных сил на последний оплот вооруженной оппозиции – провинцию Идлиб.

Об этом Дональд Трамп написал у себя в Twitter.

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"Президент Сирии Башар Асад не должен безрассудно нападать на провинцию Идлиб. Россияне и иранцы сделали бы серьезную гуманитарную ошибку, приняв участие в этой потенциальной человеческой трагедии. Могут быть убиты сотни тысяч людей. Не позволяйте этому случиться", – заявил он.

President Bashar al-Assad of Syria must not recklessly attack Idlib Province. The Russians and Iranians would be making a grave humanitarian mistake to take part in this potential human tragedy. Hundreds of thousands of people could be killed. Don’t let that happen! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 3, 2018

Напомним, что в СМИ появилась информация, что под прикрытием российских сил Иран строит в Сирии ракетный завод и переправляет баллистические ракеты союзникам в Ираке.